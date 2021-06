Nouri ferdig i Vålerenga

ntbsport

– Etter gode samtaler den siste tiden har vi i fellesskap kommet fram til at det beste for begge parter er å terminere kontrakten. Jeg er på jakt etter mer spilletid, noe som ikke har vært mulig her, sier Nouri til Nettavisen.

Kontrakten til Nouri løp fram til 31. desember 2021.

– Jeg ønsker laget og alle spillerne lykke til videre med sesongen. Vålerenga vil alltid bety mye for meg, sier Nouri.

Nouri har ikke fått noen minutter for VIF i Eliteserien i år.

31-åringen startet karrieren sin i Oslo-klubben. Han har i sin karriere vært også innom Nybergsund, Start, Brann, Oostende og HamKam.

(©NTB)