Eriksen skrevet ut fra sykehuset – møtte lagkameratene

På Twitter melder DBU at han har reist fra Rigshospitalet og til Helsingør hvor han møtte sine lagkamerater. Derfra vil han dra hjem og være med familien, opplyser DBU.

– Takk for de mange hilsenene. Det har vært utrolig å se og føle. Operasjonen gikk bra, og jeg har det etter forholdene bra. Det var virkelig godt å møte gjengen igjen etter den fantastiske kampen de spilte i går kveld. Jeg kommer til å heie på dem til mandag mot Russland, sier Eriksen i den samme meldingen.

29 år gamle Eriksen falt om med hjertestans i åpningskampen mot Finland. Han har fått operert inn en hjertestarter, en såkalt ICD-enhet, som skal sette i gang hjertet om noe lignende skjer igjen.

Må vinne

Under torsdagens kamp mot Belgia ble Eriksen hyllet både før og under kampen. Etter ti minutter stoppet spillet i et snaut minutt, og både spillere, dommere og tilskuere applauderte stjernen som ble rammet av hjertestans i kampen mot Finland.

Danmark herjet med verdenseneren og ledet fullt fortjent 1-0 ved pause, men Belgia vendte til seier i 2. omgang etter et avgjørende innhopp av sin største stjerne Kevin De Bruyne.

Mandagens kamp mot Russland er avgjørende for Danmark. De røde og hvite må slå Russland og er avhengig av hjelp fra Belgia som møter Finland.

Usikker framtid

Ingenting er avklart om Eriksens videre karriere, men ifølge protokollen Cocis 2017 gis det ikke tillatelse til å spille om man bærer en ICD i Serie A.

Reglene gjelder for idretter der det er risiko for traumer, noe som kan tolkes som kontaktidretter (herunder fotball).

Reglene er utformet strengere enn i andre land fordi legene kan bli holdt ansvarlig dersom de godkjenner en utøver som senere skulle få hjertestans i en kamp, ifølge Ritzau.

Det er også høyst tvilsomt om Eriksen kan spille i Premier League i framtiden.

Nederlenderen Daley Blind, som spiller for Ajax og det nederlandske landslaget i EM, har spilt med en ICD siden 2019.

