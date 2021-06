Ukraina brøt EM-forbannelsen – slo Nord-Makedonia 2-1

ntbsport

Ukrainerne slo Sverige 2-1 da landet EM-debuterte på hjemmebane i Kiev i 2012. Siden den gang hadde det blitt seks strake tap for østeuropeerne. Faktisk har det gått så dårlig at de to målene i 2-3-tapet mot Nederland søndag var de første siden kampen mot Sverige.

Torsdag ble dessuten en annen EM-forbannelse brutt for de gulkledde. Da Andrej Jarmolenko, som har deltatt i alle Ukrainas EM-sluttspill, satte ballen i nettet i det 29. minutt, var det første gang landslaget hadde scoret før pause i en EM-kamp. Roman Jaremtsjuk doblet ledelsen fem minutter etter.

Ezgjan Alioski reduserte på keeperreturen etter egen straffemiss, men Ukraina greide å holde unna for det makedonske presset den siste halvtimen. Ruslan Malinovskij kunne økt til 3-1, men han bommet på straffe fem minutter før full tid.

For Ukraina er nå sjansene for avansement gode. De skal møte Østerrike i siste kamp mandag. Den kampen kan fort bli en ren finale om 2.-plassen i gruppa.

For Makedonia er derimot mulighetene til avansement ikke mer enn teoretiske. De har i tillegg Nederland i siste gruppespillkamp.

Historisk duo

Ukraina startet friskt i Bucuresti og hadde allerede etter om lag ti minutter på banen hatt flere store målsjanser.

Til tross for de store mulighetene slet de med å ha de siste lille marginene på sin side, men etter en snau halvtime fikk Jarmolenko stå alene på bakerste stolpe og sette ballen i nettet. Målet kom etter et hjørnespark der Oleksander Karavajev flikket ballen videre til West Ham-spilleren.

Jarmolenko var også sentral da ledelsen ble doblet kun fem minutter senere. På høyrekanten fikk han ballen fra Oleksander Zintsjenko før han slo gjennom Roman Jaremtsjuk, som alene med keeper kunne sette ballen i nærmeste hjørne.

Med de to målene ble duoen Jarmalenko/Jaremtsjuk historisk i EM-sammenheng. De sto bak hvert sitt mål også mot Nederland. Ingen duo har noen gang scoret hvert sitt mål i de to første kampene i et EM, ifølge statistikktjenesten OptaJoe.

Etter at Ukraina hadde dominert det meste av omgangen trodde Nord-Makedonia de hadde redusert like etter 2-0-målet. Goran Pandev vippet ballen lekket over keeper, men dessverre for makedonerne var han offside da han ble spilt gjennom.

To straffemiss

Likevel var ukrainernes pauseledelse mer enn fortjent. Etter pause satte derimot Nord-Makedonia virkelig press og var flere ganger nærme. Da de fikk straffe ti minutter etter pause lå også alt til rette for at reduseringen skulle komme.

Ezgjan Aliosksi forsøk fra ellevemeteren ble riktignok stanset av keeper Georgij Busjtsjan, men ballen gikk rett tilbake til Alioski, som scoret på returen.

Mellom en rekke gode sjanser til begge lag fikk også Ukraina prøve seg fra straffemerket. Etter en sjekk med VAR ble det nemlig klarert at Daniel Avramovski var oppe med armen og gjorde seg større da han blokkerte frisparket fra Ruslan Malinovskij.

Malinovskij tok straffen, men heller ikke han greide å overliste keeper på første forsøk. Denne gangen ble det heller ingen retur, og Ukraina fikk ikke punktert kampen slik de hadde håpet.

Likevel holdt de unna og sikret tre viktige poeng i kampen om plass i åttedelsfinalene.

(©NTB)