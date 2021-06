ntbsport

Fernandes måtte tas av banen på båre etter en duell i den finske boksen midtveis i første omgang.

30-åringen steg til værs på et innlegg, men landet forkjært. Han hadde på seg nakkekrage da han ble fraktet av gressteppet.

Det russiske fotballforbundet melder på Twitter at Fernandes trolig har pådratt seg skader i ryggraden, og at han er sendt til sykehus i St. Petersburg for videre undersøkelser.

