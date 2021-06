Paraglider landet på banen før avspark i München – Greenpeace beklager

ntbsport

Stuntet var ledd i en Greenpeace-markering mot biler som bruker fossildrivstoff. Organisasjonen beklager i ettertid hendelsen.

Det kunne gått mye verre. På vei ned kom mannen i den motoriserte paraglideren borti en av linene som brukes til å styre det bevegelige kameraet over banen. Han kom seg fri, men fikk kurs rett mot publikum. I siste øyeblikk greide han å styre slik at han i stedet landet på banen mens lagene sto oppstilt foran avspark.

En polititalsmann opplyser til Bild at mannen likevel påførte to personer skader, og at de behandles på sykehus. Hos en av dem er det mistanke om bruddskader i ansiktet.

Mannen i paraglideren ble ført bort av sikkerhetsvakter og ble ifølge Bild pågrepet av politiet.

– Denne protestaksjonen hadde ikke til mål å forstyrre kampen eller skade mennesker. Vi håper at det går bra med alle og at ingen ble alvorlig skadd. Greenpeace-aksjoner er alltid fredelige og frie for vold. Dessverre gikk ikke alt etter planen denne gang, skriver Greenpeace på Twitter.

Kampen startet til oppsatt tid.

