Hjulmand: – De gode øyeblikkene tar mer og mer over

To dager gjenstår til den uhyre viktige EM-kampen, og Hjulmand sier at det først er i dag man kan sette i gang med de taktiske forberedelsene til oppgjøret.

Treneren sier på en pressekonferanse at hver dag og hver økt er et skritt i riktig retning, og at positiviteten er på vei tilbake etter den grufulle hendelsen med Christian Eriksens hjertestans.

– De siste 24 timene har vært bra for hele gruppen. Et nytt steg ble tatt med treningen i går, og jeg merket at det skjedde noe positivt. Å få kroppen i gang og vite at Christian har det bra, det var bra for oss, sier Hjulmand og legger til:

– Disse øyeblikkene der vi er glade og trygge, de tar mer og mer over. Og jeg tror denne dagen vil være et nytt steg.

At de såpass raskt fikk beskjed om at Eriksen har det bra, har betydd enormt mye for spillerne og laget.

– At Christian har det godt, betyr alt for at vi kan komme videre, fastslår Hjulmand.

