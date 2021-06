Christian Eriksen i uttalelse via agent: – Jeg gir ikke opp

ntbsport

Eriksen er innlagt på sykehus etter at han på dramatisk vis kollapset under EM-kampen mellom Danmark og Finland. Millioner av TV-seere fulgte kampen for å redde livet hans på direktesendingen.

I mandagens utgave av den italienske sportsavisa Gazetta dello Sport, viderebringer Eriksens agent en uttalelse fra den danske Inter-stjernen.

– Takk skal dere ha, jeg gir ikke opp. Jeg føler meg bedre nå, men jeg vil forstå hva som skjedde. Jeg vil si takk til alle for hva de gjorde for meg, sier Eriksen ifølge Sky Sports journalist Fabrizio Romano, som har tvitret et bilde av forsiden til avisen der deler av uttalelsen er gjengitt.

