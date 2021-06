Brasil startet omstridt Copa America med seier mot nødlandslag

ntbsport

Mens EM er i gang i Europa ett år etter at mesterskapet egentlig skulle ha blitt spilt, ble første kamp i Copa America spilt i Brasilia søndag.

Sjelden har en fotballturnering hatt så store problemer før start som denne. Sponsorproblemer, store protester, flyttingen av mesterskapet fra Colombia og Argentina til et Brasil som har vært i koronakrise og nye smitteutbrudd har preget oppkjøringen til mesterskapet.

Søndag kom endelig fotballen i gang, men fortsatt overskygget det utenomsportslige det som skjedde på banen. Venezuela måtte kalle inn 15 nye spillere til kampen etter et smitteutbrudd med minst åtte positive prøver.

Venezuelas svar på det norske nødlandslaget var sjanseløse i åpningskampen. Brasil dominerte fra start til slutt mot de uerfarne motstanderne, og vant 3–0 etter mål fra Marquinhos, Neymar og Moacir Barbosa.

Neymar-show

Underveis hadde Brasil sjanser nok til å vinne med langt mer. Første mål kom etter 23 minutter, da Marquinhos styrte en corner i mål fra kloss hold.

Etter 63 minutter doblet Neymar ledelsen med et straffespark etter at Danilo ble dyttet over ende i feltet.

På tampen av kampen viste Neymar dribleferdighetene da han rundet Venezuelas keeper Joel Graterol og la inn slik at Barbosa kunne sende ballen i mål med brystkassa.

– Uansett om det er en privatkamp, Copa America eller VM-kvalifisering, så spiller vi for å vinne. Venezuela ville forsvare seg til uavgjort, men vi var mer aggressive i den siste tredelen av banen, sa Brasil-kaptein Casemiro.

Spiller i protest

Ifølge brasilianske medier har landslaget erklært at de vil spille turneringen i protest mot kaoset som er rundt mesterskapet.

Flere i Brasil er sterkt kritiske til at Copa America blir arrangert i landet som er blant landene som er hardest rammet av koronakrisen.

Brasil og Venezuela er i gruppe med Colombia, Ecuador og Peru. Finalen spilles på mektige Maracanã i Rio de Janeiro 10. juli.

