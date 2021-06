Stenevik satte fyr på Marienlyst med sent seiersmål mot Rosenborg

ntbsport

Målet kom etter at begge lag hadde hatt flere muligheter til å vippe kampen i sin favør den siste halvtimen. Rosenborg hadde blant annet to skudd i tverrliggeren, men det var altså ikke før Stenevik, på den andre returen fra keeper André Hansen, satte ballen i nettet at kampen ble avgjort.

Det var derimot Rosenborgs Rasmus Wiedesheim-Paul som satte fyr på kampen allerede etter to minutters spill på Marienlyst. Målet kom i hans første kamp for start for trønderne.

Godset var nær utligningen flere ganger før pause, men det var ikke før kvarteret ut i 2. omgang, etter at også Rosenborg var nære ved å doble ledelsen et par ganger, at Herman Stengel sørget for 1-1 på et straffespark.

Med Steneviks seiersmål i sluttminuttene fikk Godset med seg tre viktige poeng i eliteseieren. De er nå oppe på 7.-plass på tabellen, med færre kamper spilt enn alle lag over.

For Rosenborg klapp sjansen til å ta tilbake tabelltoppen. De er på 4.-plassen to poeng bak Bodø/Glimt med en kamp mer spilt.

