EM over for Belgia-forsvarer

Leicester-forsvareren ble byttet ut etter bare 27 minutter. Han fikk skaden etter en kollisjon med Daler Kuzjajev.

– Det er veldig dårlige nyheter å se at EM er over for Timothy. Han har et dobbeltbrudd, og nå gir vi ham nødvendig behandling, sa Belgia-trener Roberto Martínez etter EM-premieren i St. Petersburg.

Jan Vertonghen måtte også ut med skade i lørdagens oppgjør, men i hans tilfelle er Martinez optimistisk.

– Han har en typisk fotballskade. Det er en smell i ankelen, så vi får vente og se hvordan det er etter 48 timer. Jeg tror ikke det er noe altfor alvorlig.

Allerede før EMs første kamp hadde Belgia stjernene Kevin De Bruyne og Axel Witsel på skadelista. Begge sto over møtet med Russland for å få tid til å bli helt klare til det som kommer senere i mesterskapet.

