Dumfries frelste Nederland i ellevill 3-2-seier mot Ukraina

Dermed ble det favorittseier til Norges VM-kvalifiseringsrival i en ellevill EM-kamp som lenge artet seg som et offensivt fyrverkeri. Samtidig viste nederlenderne defensive svakheter da motstanderen med fire minutters mellomrom reduserte og utlignet.

Nederland spilte sin første sluttspillkamp på sju år og så ut til å ha hastverk med å ta igjen det tapte etter to mistede mesterskap. Lagkaptein Georginio Wijnaldum og Wout Weghorst så ut til å ha sikret tre poeng med hvert sitt mål, begge etter raid fra Dumfries.

Ukrainas lagkaptein Andrej Jarmolenko reduserte med et vakkert skudd kvarteret før slutt, og fire minutter senere fikk Roman Jaremtsjuk løpe inn bak forsvaret og nikke Ruslan Malinovskijs frispark i nettet til 2-2.

I det 85. minutt frelste Dumfries hjemmelaget på Johann Cruijff Arena. I første omgang misset han en kjempesjanse da han fikk nikke uhindret. Denne gang knuste han Oleksander Zintsjenko i lufta på innlegg fra innbytter Nathan Aké og stanget inn vinnermålet.

Debatten fortsetter

Frank de Boer har skapt heftig debatt ved å vrake den tradisjonsrike 4-3-3-formasjonen og spille med tre stoppere. Søndag så formasjonen ut til å fungere fint da Nederland radet opp sjanser, og det var bare storspill av Ukraina-keeper Georgij Busjtsjan som holdt motstanderen inne i kampen.

Offensivt viste laget spill som tyder på at Norge må heve seg kraftig fra de siste kampene om det skal være noe å hente når «Oranje» kommer til Ullevaal i VM-kvalifiseringen 1. september, men innimellom viste laget til de Boer alvorlige defensive svakheter. Det kan ødelegge det de håper skal bli kamp om EM-pokalen.

Busjtsjan slapp inn sju mål i landslagsdebuten mot Frankrike i fjor høst, men i sin sjuende landskamp virket han lenge helt umulig å overliste.

Første omgang ble et fyrverkeri av sjanser for Nederland, men Dinamo Kiev-keeperen fredet målet med flotte redninger på avslutninger fra Depay, Dumfries, Wijnaldum og Weghorst. Da Dumfries fikk stå helt alene ved lengste stolpe og nikke på innlegg fra Depay, prøvde han å få ballen så langt bort fra keeper at han sendte den utenfor.

Allerede etter ti minutter hadde Nederland notert sju avslutninger, rekord for åpningsminuttene i EM-kamper de siste 40 år.

Fra målløst til målfest

Den nederlandske offensiven fortsatte etter pause, og i det 52. minutt ble det omsider mål. Dumfries raidet på høyre og sendte et flatt innlegg mot Depay. For å hindre at det nådde ham slo Busjtsjan ballen rett ut til Wijnaldum, som fikk hele målet å sikte på og banket inn 1-0.

Sju minutter senere ble det 2-0. Dumfries raidet igjen, og da han mistet ballen inne i feltet sto Weghorst klar til å skyte nedfallsfrukten i mål. Ukraina hevdet at Dumfries burde vært avblåst for ufin behandling av Mykolenko, og deretter for å forstyrre keeper i offsideposisjon da ballen gikk inn, men VAR godkjente målet.

Seieren virket trygg, men så slapp Ukraina plutselig inn i kampen da Nederlands forsvar sovnet ved to anledninger. Dumfries hindret et ubeleilig poengtap med sitt vinnermål.

Kampen ble spilt på det som var Christian Eriksens hjemmebane da han var Ajax-spiller fra 2010 til 2013. Flere tilhengere hadde plakater med støtteerklæringer til den danske stjernen som lørdag ble rammet av hjertestans, og på storskjermen viste man til stor jubel meldingen «God bedring, Christian».

