Østerrike knep seieren mot Nord-Makedonia og hyllet Eriksen

Østerrike stilte fra start med seks spillere som startet også mot Norges «nødlandslag» i november, og to av dem var involvert da laget åpnet kampen med et kunstmål.

Marcel Sabitzer serverte Stefan Lainer med en nydelig crosspasning etter 18 minutter, og høyrebacken sendte ballen i mål med en flygende volley. Den flotte scoringen ble feiret ved å holde opp en drakt med påskriften «Eriksen Stay Strong» til hyllest for Christian Eriksen etter at dansken overlevde et hjertestopp dagen før.

Mannen som sikret EM-plass for Nord-Makedonia og landets største spiller gjennom tidene, Goran Pandev, brakte balanse i regnskapet drøyt ti minutter senere. Den 38 år gamle veteranen utnyttet rot hos forsvar og keeper til Østerrike og fikk satt ballen i åpent mål.

Det ble en jevn og intens batalje foran 13.000 tilskuere i Bucuresti, men Østerrike kunne igjen juble og hylle Eriksen da lagets stjerne David Alaba serverte Michael Gregoritsch, som satte inn 2-1. Rett før slutt la Marko Arnautovic på til 3-1.

