Johannessen sykler for utviklingslaget til Uno-X, og han kan sammen med lagkameratene si seg godt fornøyd med innsatsen i rittet som populært kalles «Baby-Giro».

Fasit for laget ble fire pallplasseringer på etapper (tre for Tobias Johannessen og en for tvillingbror Anders), 2.-plass i sammendraget for Tobias og 8.-plass for Anders, og seier i lagkonkurransen.

Brødrene imponerte særlig i fjellene. Irske Ben Healy vant den 10. og siste etappen lørdag.

