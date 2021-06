ntbsport

Ekdal deltok ikke på hele lørdagens trening på grunn av en smell han pådro seg før helgen, mens Cajuste gikk av feltet med smerter i venstrefoten.

Treningsøkta var den siste før avreisen fra Göteborg til Sevilla. Mandag innleder Sverige gruppespillet i EM mot Spania.

Den siste uken har ikke vært ideell for svenskene. Tirsdag ble det kjent at landslagsspillerne Dejan Kulusevski og Mattias Svanberg hadde testet positivt for koronaviruset.

