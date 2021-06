Røste gjenvalgt som skipresident

ntbsport

Bare ett nytt medlem ble valgt inn i skistyret lørdag ettermiddag, og det var Sigrid Johanna Snuggerud fra Gjøvik skiklubb.

Riis-Johannessen ble gjenvalgt med 55 mot 43 stemmer etter at det ble stilt benkeforslag om det fra Oslo skikrets. For øvrig ble valgkomiteens innstilling banket gjennom.

– Tusen takk for tilliten, og tusen takk for gode diskusjoner. Vi har en viktig jobb foran oss. Vi har vedtatt et skipolitisk dokument framover, og vi har samlet oss om tidenes største satsing på bredde- og rekrutteringsarbeid, sa skipresident Røste i sin avslutningstale på tinget.

Skistyret for perioden 2021-2022 ser slik ut:

President: Erik Røste.

Visepresident: Eva Tine Riis-Johannessen.

Styremedlemmer: Tove Moe Dyrhaug, Sveinung Karlsen, Sigrid Johanna Snuggerud, Erik Bruun, Birgit Skarstein.

Styremedlem og komitéleder alpint: Ola Evjen.

Styremedlem og komitéleder kombinert: Edgar Fossheim.

Styremedlem og komitéleder hopp: Alf Tore Haug.

Styremedlem og komitéleder langrenn: Torbjørn Skogstad.

Styremedlem og komitéleder fristil: Øystein Tamburstuen.

Styremedlem og komitéleder telemark: Rolf Bryn.

1. varamedlem: Pål Angell Bergh.

Ansatt-representant: Marita Andresen.

(©NTB)