Høgmo tar over Häcken – skal redde sesongen

ntbsport

Høgmo har skrevet under en kontrakt som varer ut 2023-sesongen. Det opplyser Häcken i en pressemelding.

Ansettelsen er ingen overraskelse. Høgmo er blitt koblet til trenerjobben den siste tiden, og onsdag meldte Aftonbladet at partene var enige om en avtale.

– Det er en spennende klubb med mange kvaliteter. Møtet med ledelsen ga meg et solid inntrykk. De er utviklingsorientert med mot og ambisjoner. Dette er verdier jeg liker, og det ga meg stor motivasjon for oppdraget, sier Høgmo, som sist trente Fredrikstad i 2. divisjon (2017-18).

61-åringen får Martin Foyston med seg i trenerteamet. De jobbet også sammen da Høgmo ledet det norske herrelandslaget mellom 2013 og 2016.

Høgmo har tidligere trent Djurgården med suksess i Allsvenskan. I Häcken kommer han inn som erstatter for Andreas Alm, som i mai ble hentet til danske OB.

Tung vår

Häcken endte i fjor på tredjeplass og skal i sommer spille europacupkvalifisering Denne sesongen har det meste gått på tverke for Göteborg-laget. Etter åtte kamper ligger Häcken sist med kun seks poeng.

Nylig ble det også finaletap for Hammarby i den svenske cupen.

– Vi får inn en trygg person som ser både spillere og ledere. Det er viktig på både kort og lang sikt. Han har jobbet i større organisasjoner på klubb- og landslagsnivå. Han vet hvordan man leder et stort lag, sier Häckens sportssjef Martin Ericsson om Høgmo.

Første kamp i juli

I norsk klubbfotball har Høgmo også trent lag som Tromsø (flere perioder) og Rosenborg. Han har det siste året vært seksjonsleder for topptrenerutdanning i Norges Fotballforbund.

– Selv om det er leit å miste en så god og dyktig kollega, er vi stolte over at våre folk hentes til topptrenerjobber i Europa. Før Per-Mathias takket ja til jobben som trenersjef hos oss, inngikk vi en avtale om at vi ikke skulle stå i veien hvis han fikk et trenertilbud han ønsket å forfølge. Nå er vi her, og vi ønsker Per-Mathias lykke til, sier NFFs elitedirektør Lise Klaveness i en uttalelse.

Høgmos første kamp som Häcken-trener skjer hjemme mot AIK 4. juli. Fotball-EM har satt Allsvenskan på pause i noen uker.

(©NTB)