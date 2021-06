Aalesund stoppet Fredrikstads seiersrekke

ntbsport

Fredrikstad avga poeng for første gang siden opprykket til 1. divisjon, men Nicolay Solberg avverget årets første tap da han var oppmerksom på en retur og stupheadet inn 2-2-målet drøye kvarteret før slutt.

Før det hadde Aalesund hatt en rekke muligheter til å punktere kampen. På stillingen 1-2 slurvet Fredrikstad mye, og vertene fikk en rekke overganger som kunne ha resultert i scoring.

På den ene av dem ble Niklas Castro taklet knallhardt av Ayoub Aleesami i FFKs felt, og TV-reprisen avslørte at situasjonen minst var på grensen til straffespark. I stedet endte det med gult kort til AaFK-trener Lars Arne Nilsen for protester mot at det ikke ble straffe.

Aalesund var best fra start og tok ledelsen ved Sigurd Haugen, som stanget inn en corner etter 25 minutter. Seks minutter senere kvitterte Fredrikstad på straffe etter at vertenes kaptein David Fällman handset i eget felt.

Kristoffer Ødemarksbakken løp inn 2-1 på et fint angrep like før pause. Men heller ikke den ledelsen skulle holde for vertene.

Fredrikstad leder fortsatt 1. divisjon med 13 poeng fra fem kamper, ett mer enn toer Åsane. Aalesund har sju poeng og ligger på 8.-plassen.

(©NTB)