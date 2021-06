Åsane vant igjen og tok innpå Fredrikstad

ntbsport

Det var den fjerde strake seieren for bergenslaget, som bare har Fredrikstad foran seg på tabellen når fem serierunder er spilt.

Mot Start spilte Åsane en kjempekamp, og gjestene kunne være lettet over at tapet ikke ble større. Hjemmelaget var foran 1-0 halvveis etter at Lorentzen scoret fra en corner etter tolv minutter, men hadde sjanser nok til å score to eller tre mål til.

Hjemmefansen bet nok negler lenge, for det tok lang tid før kampen ble punktert. 84 minutter var spilt da en markkryper fra Lorentzen fant veien forbi Start-keeper Jonas Deumeland.

Start, som spilte i Eliteserien i fjor, har sju poeng fra de første fem kampene.

Fredrikstad stoppet

Fredrikstad topper stadig divisjonen, men har bare ett poengs forsprang etter 2-2 borte mot Aalesund lørdag kveld.

Det var i tillegg ett noe heldig poeng for gjestene, som ble kjørt kraftig på overganger på stillingen 2-1 til hjemmelaget.

Men Fredrikstad nekter å tape, og da AaFK-keeper Michael Lansing fikk slått Taofeek Ismaheels kanonskudd i krysstanga etter 74 minutter, var Nicolay Solberg frampå og headet returen i mål.

Dermed endte det til Aalesunds skuffelse uavgjort. Lars Arne Nilsens menn har kun skaffet seg sju poeng på sesongens fem første kamper.

Storseier for Sogndal

Sogndal, et annet lag med opprykksambisjoner, har slitt i sesonginnledningen, men imponerte og sikret årets første seier lørdag.

Borte mot Ranheim ledet vestlendingene 2-0 allerede etter tre minutter. Da hadde både Kristoffer Nessø og Kristoffer Hoven scoret mot et lite våkent Ranheim-forsvar.

Vondt ble til verre for gjestene etter et snaut kvarter. Keeper Nicklas Frenderup stoppet headingen fra Akor Jerome Adams, men kunne ikke nå returen fra Hoven.

Daniel Eid fastsatte resultatet 4-0 med en knallscoring midtveis i 2. omgang. Han tok tre-fire overstegsfinter før han dundret ballen opp i nettaket fra spiss vinkel.

HamKam i siget

HamKam er ubeseiret så langt i år og sikret lørdag en ny seier hjemme mot Strømmen, som ennå ikke har vunnet. Kristian Eriksen kranglet inn 1-0 etter 14 minutters spill, mens Kristian Onsrud la på til 2-0 like før pause. Det ble også resultatet.

Ull/Kisa vant for første gang i 2021 med 4-1 over Stjørdals-Blink. Innbytter Ole Sebastian Sundgot scoret to ganger på to minutter på tampen av kampen.

Jerv snudde til 2-1 hjemme mot Bryne, mens de to øvrige kampene endte uavgjort: Grorud – KFUM Oslo 2-2 og Sandnes Ulf – Raufoss 1-1.

