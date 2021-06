Karoline Lund greide cuten i historisk golfturnering

ntbsport

Lund fulgte opp sin knallsterke åpningsrunde på 68 slag (seks birdier og to bogeyer) med en 71-runde fredag og er fem slag under par halvveis. Det gir delt 44.-plass.

Det er kvinnelig leder etter to runder i Kungsbacka. Svenske Caroline Hedwall greide eagle to ganger på sin 64-runde fredag, er 13 slag under par og leder turneringen ett slag foran nederlenderen Joost Luiten.

Tonje Daffinrud (par, 99.-plass), Maiken Bing Paulsen (fem over, 138.-plass) og Marianne Skarpnord (seks over, 143.-plass) er utslått.

De er for så vidt i godt selskap. Golflegende og turneringsvert Annika Sörenstam greide heller ikke cuten. Hun endte to over par etter to runder.

– Det var gøy å spille, men prestasjonen var opp og ned, sa Sörenstam.

Henrik Stenson, som er den mannlige turneringsverten, er fire under par og på delt 55.-plass.

Turneringen avsluttes søndag.

