Bent Sørmo solgt til Belgia

Den belgiske klubben bekrefter overgangen på sin nettside. Sørmo har skrevet under på en treårskontrakt med Zulte Waregem.

– Jeg gleder meg veldig til å spille for denne klubben, sier Sørmo i klubbens nyhetsmelding.

Klubbsjef Eddy Cordier opplyser at Zulte Waregem har fulgt med på Sørmo en stund, og at «konklusjonen er at hans kvaliteter og personlighet passer perfekt med klubbens visjon og ambisjon».

Forsvareren fra Levanger har en fortid i Levanger og Rosenborg. Deretter gikk han tilbake til moderklubben før han gikk til Kristiansund i 2018.

24-åringen har startet tre av Kristiansunds seks kamper i Eliteserien denne sesongen. KBK ligger på 3.-plass på tabellen.

I fjorårssesongen var Sørmo på banen i alle Kristiansunds kamper.

