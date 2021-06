Ny sjef for Ajer og Moi i Celtic

ntbsport

Det betyr at han kan få ansvaret for nordmennene Kristoffer Ajer og Mohamed Elyounoussi. Det er ikke sikkert at det blir noen norske innslag i klubben til høsten. Ajer har signalisert at han ønsker seg vekk, og Moi er opprinnelig Southamptons eiendom.

Ange Postecoglou må vente i noen dager før han kan ta over ansvaret. Han må i ti dagers karantene etter å ha forlatt jobben som trener for den japanske klubben Yokohama F. Marinos.

55-åringen har trent en rekke klubber, men er mest kjent som trener for Australias landslag. Han ledet dem til seier i Asia Cup i 2015 og hadde også ansvaret for dem i sluttspillet i fotball-VM i 2014 og 2018.

Celtic ønsket i første rekke at Eddie Howe skulle bli lagets nye manager etter Neil Lennon, men klarte ikke å komme til enighet med den tidligere manageren for Bournemouth.

