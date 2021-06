Kristoffersen har kastet krykkene etter ankelbruddet

ntbsport

Det var på motocrossbanen 1. mai hendelsen oppsto hvor han på et hopp ikke hoppet langt nok og landet litt i motbakke. Det skapte et for hardt trykk, og det ble en hard landing. Han slapp gips og operasjon, men måtte ha en skinne på foten med beskjed om å ta det med ro i seks uker. En bit av ankelbeinet, talus, på venstrefoten løsnet

– Skinnen er av, og Henrik har kastet krykkene, opplyser far Lars Kristoffersen i en SMS til NTB.

Han kan begynne å belaste foten forsiktig, men må vente med å hoppe og løpe, og han må unngå støt, forklarer han.

Kristoffersen senior opplyser at han blir værende hjemme i Salzburg den neste tiden. Der skal han fortsette opptreningen og etter hvert ta ordentlig fatt på barmarkstreningen. Han blir fulgt opp av fysioterapeut Angelika Zierler i «Team Kristoffersen». Kanskje blir det en tur til Norge i juli.

Sesongen, med vinter-OL som det største høydepunktet, starter som vanlig i Sölden i oktober. OL i Beijing starter 4. februar.

