Ajax-keeper Onana fikk redusert dopingstraff

Ajax anket dommen som kom i februar. Den nye datoen som gjelder for målvakten nå, er 3. november, opplyser CAS i en pressemelding. Da kan kameruneren spille fotball igjen.

Rester av stoffet furosemid ble funnet i Onanas urin og ble plukket opp på en uventet dopingtest i oktober i fjor. Ajax forklarte det med at Onana hadde følt seg dårlig og ved en feiltakelse tatt konas medisin.

Panelet i CAS slår fast at det er det som skjedde og mener at en ni måneders utestengelse fra all fotballaktivitet, både nasjonalt og internasjonalt, var proporsjonalt med å være uaktsom.

Onanas kontrakt med Ajax utløper neste sommer.

