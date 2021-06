Roland-Garros-eventyret over for Gauff

ntbsport

Gauff var seedet som nummer 24 i turneringen, mens Krejcikova er useedet. Kampen endte 7-6 (8-6) og 6-3.

Den amerikanske 17-åringen fra Florida startet kampen bra og fikk et tidlig servebrudd, men den tsjekkiske spilleren slo tilbake.

Gauff klarte å skaffe seg flere settballer på stillingen 6-5, men Krejcikova utlignet, og settet måtte avgjøres i tiebreak. Der var det den åtte år eldre Krejcikova som gjorde færrest feil, og hun vant 8-6.

Den amerikanske yndlingen klarte ikke helt å demme opp for motstanderens gode og knallharde servereturer. Gauff begynte dessuten å gjøre flere såkalte upressede feil.

Det gikk hardt utover racketen etter at Krejcikova brøt for annen gang og gikk opp til 4-0. Gauff klarte derimot å skjerpe seg og reddet tre matchballer på stillingen 0-40 og reduserte til 2-5. Hun reddet også to matchballer i sin egen serve.

Da Krejcikova servet på stillingen 5-3 gjorde hun ingen feil, og hun tok settet og kampen blankt.

Krejcikova møter vinneren av oppgjøret mellom tittelforsvar Iga Swiatek fra Polen og greske Maria Sakkari i sin semifinale.

(©NTB)