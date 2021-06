Krüger vant i Holmenkollen – Nyenget mistet den ene rulleskien og falt

ntbsport

Nyenget gikk i tet sammen med Simen Hegstad Krüger etter at de to var raskest på prologen. I en nedoverbakke viste TV-bildene at den ene skien til Nyenget gikk av i en sving.

Krüger økte forspranget til den store gruppen bak og gikk inn til seier i ensom majestet. Det ble dermed en spurtduell om plassene bak Krüger. Thomas Helland Larsen fra Fossum sikret seg 2.-plassen, mens Harald Østberg Amundsen tok 3.-plassen.

Håvard Moseby fikk også et møte med asfalten under rennet og fikk skrapet opp store deler av høyresiden på overkroppen.

(©NTB)