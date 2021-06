Verdensmesteren med seier i generalprøven – Benzema ut med skade

ntbsport

Det var lagets siste kamp før EM-sluttspillet, der «Les Bleus» skal prøve å følge opp bedriften fra 2000 og vinne EM som regjerende verdensmester.

Griezmann gjorde 1-0 etter en snau halvtime med et perfekt utført brassespark. Barcelona-spissen kastet seg bakover og sykkelsparket ballen i mål via en motspiller etter at Kylian Mbappés innleggsforsøk traff en bulgarsk hæl og spratt opp i lufta.

Stjernespissen Karim Benzema måtte ut med skade før pause. Real Madrid-spissen er tilbake i landslaget etter flere år ute i kulden på grunn av en utpressingsskandale, men han falt om etter en duell, tok seg til låret og signaliserte etter hvert at han måtte ut.

– Det er ikke alvorlig, han fikk bare et hardt støt mot muskelen. Han måtte gi seg fordi han kjente at beinet stivnet, men han får god behandling nå, sa landslagssjef Didier Deschamps til M6.

Inn for Benzema kom Giroud, og det var Chelsea-spissen som punkterte kampen med mål i det 83. og 90. minutt. Først satte han foten på Benjamin Pavards innlegg fra høyre, så på Wissam Ben Yedders innlegg fra venstre.

Rett før 2-0 hadde Bulgaria yppet seg med sin første avslutning, og ditto sjanse, da innbytter Birsent Karagaren kom til avslutning på hjørnet av 5-meteren og sendte ballen mellom beina på Raphaël Varane og rett utenfor lengste stolpe.

Kampen endte med 27-1 til Frankrike i avslutninger, 11-2 i hjørnespark og 3-0 i mål.

