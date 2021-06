USA vil samarbeide om mulig boikott av Beijing-OL

ntbsport

Nyhetsbyrået AFP skriver at et økende antall amerikanske politikere har tatt til orde for å boikotte vinter-OL i Kina.

– Når det gjelder OL, konsulterer vi tett med allierte og partnere for å se på de felles bekymringene vi har for å etablere en felles tilnærming, sa utenriksminister Antony Blinken i en høring i Kongressen.

Han la til at «det vil komme mer om det i ukene som kommer».

President Joe Bidens administrasjon har i flere måneder nektet å legge fram sin holdning til en mulig boikott.

Republikanerne ønsker en direkte boikott av Beijing-lekene på grunn av flere påståtte menneskerettighetsbrudd fra den kinesiske regjeringen. Kinas behandling av uigurene som av flere politikere er blitt beskrevet som «folkemord». Kinas regjering har hele tiden avvist beskyldningene.

– Århundrets løgn

Flere medlemmer i Bidens parti har også begynt å uttale seg om Kinas handlinger. Forrige måneder tok lederen for Representantenes hus Nancy Pelosi til orde for en diplomatisk boikott av vinter-OL.

– La oss ikke hedre den kinesiske regjeringen ved å la statsledere dra til Kina, sa hun.

Politikere i begge partier i USA har fått på plass en lov som kan sanksjonere selskaper som sponser Beijing-OL.

Et annet tiltak som ble innført i Washington mandag, ber om at IOC (Den internasjonale olympiske komité) flytter neste års leker «med mindre den kinesiske regjeringen avslutter sine pågående forbrytelser mot uigurene».

I april svarte Kina med å kalle påstandene USA har fremsatt mot landet, for «århundrets løgn fra topp til bunn».

– Når det gjelder ideen om en såkalt felles boikott av OL i Beijing, vil jeg understreke at å politisere idrett strider mot fundamentale olympiske prinsipper, og det skader rettighetene og interessen til hvert lands utøvere og den globale olympiske saken, sa talsmann for Kinas utenriksdepartement Zhao Lijian.

Han la også til at en boikott «ikke ville bli akseptert av det internasjonale samfunnet».

Mot boikott

I mars avviste IOC-president Thomas Bach oppfordringer om boikott av vinter-OL. Han hevdet at ingenting noensinne er oppnådd ved OL-boikott.

– En boikott har aldri utrettet noe. Se for eksempel på OL i 1980, sa Bach med henvisning til sommerlekene i Moskva som ble boikottet av USA og andre vestlige land, blant dem Norge, i protest mot den sovjetiske invasjonen i Afghanistan året før, sa Bach.

– Sovjetunionen var ute av Afghanistan først i 1989. Boikotten gjorde ikke annet enn å straffe landenes egne idrettsfolk, og den førte til motboikotten av Los Angeles-lekene i 1984, fortsatte han.

