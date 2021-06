Kronprins Frederik og Kikkan Randall ut av IOC

ntbsport

IOC bekreftet etter sitt styremøte tirsdag at de to gir seg av personlige årsaker.

Kronprinsen ble IOC-medlem i 2009, og han ble i 2017 gjenvalgt for åtte nye år. Han trekker seg for å konsentrere seg om sine oppgaver i Danmark, skriver nettstedet Inside the games.

Randall ble under vinterlekene i Pyeongchang i 2018 valgt inn i IOC som representant for utøverkomiteen. Samme år ble hun rammet av brystkreft, men i mars 2019 erklærte hun at hun var kreftfri.

– Uheldige og uforutsette personlige omstendigheter har gjort det vanskelig for meg å bidra med den energi og oppmerksomhet som kreves for å oppfylle min IOC-rolle på et nivå som er i tråd med mine verdier, skriver Randall i et brev til IOC-president Thomas Bach.

Hun ber om å få beholde sin plass i IOCs bærekraftskommisjon.

Danmarks idrettsforbund (DIF) takker i en pressemelding kronprins Frederik for hans innsats og beklager hans avgjørelse om å trekke seg.

