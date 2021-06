Trøblete runde gir Hovland-ras

ntbsport

Med fire hull igjen for dagen ser det ikke bra ut for Hovland. To bogeyer og to dobbeltbogeyer har sendt ham langt ned på resultatlista.

I skrivende stund ligger nordmannen på en delt 53.-plass, og han har så langt gått tredjerunden hele fem slag over par. En liten pause fra problemene kom med birdien på det ellevte hullet.

Hovland startet dagen blant turneringens 25 best plasserte spillere. Etter to runder lå han to slag under par.

Jon Rahm fra Spania leder i øyeblikket to slag foran amerikanske Patrick Cantlay. I alt har han hittil gått 13 slag under par.

Fjerde og siste runde spilles søndag.

