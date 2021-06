Sandvolleyball: Mol/Sørum utslått i Ostrava

ntbsport

I dagens åttedelsfinale måtte de strekke våpen mot nederlenderne Christiaan Valkenhorst og Steven van de Velde. Nordmennene tapte 0-2 (17-21, 18-21) i strake sett.

Anders Mol og Christian Sørum ledet lenge i det andre settet, men det holdt ikke inn denne gangen.

Mol og Sørum har trøblet etter at tok to seirer i Mexico i Cancun. Da var de tilbake etter et langt skadeavbrekk på Mol.

I starten av mai leverte Anders Mol en falsk positiv koronatest, og i den forrige turneringen i russiske Sotsji tok seg de seg ikke videre fra gruppespillet.

