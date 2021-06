Roing: Borch og Rørvik til semifinale i verdenscupen

ntbsport

Borch viste konkurrentene ryggen og vant sitt heat med åtte sekunders margin til nærmeste utfordrer, kroaten Damir Martin.

Bare vinneren gikk rett til semifinale. De øvrige fire må ro oppsamlingsheat, blant dem Petter Myhre Tufte, som ble nummer fem i heatet.

Jenny Marie Rørvik er også klar for semifinale i singlesculler. Hun ble nummer tre i sitt forsøksheat, og det holdt akkurat. Rørvik ble slått med hele 19,54 sekunder av heatvinner Anna Souwer fra Nederland.

Ask Tjøm må ro oppsamlingsheat i lettvekt singlesculler. Han ble nummer to i forsøket bak Italias Martino Goretti.

To norske duoer deltar i lettvekt dobbeltsculler i Poznan; Kristoffer Brun/Are Strandli og Jens Holm/Oskar Sødal. De ror bare et testløp fredag, og alle båtene er klare for A-finale.

Det samme gjelder den norske dobbeltfireren med Martin Helseth, Olaf Tufte, Jan Oscar Helvig og Erik Solbakken.

