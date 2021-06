King ferdig i Everton

ntbsport

Everton opplyser på sin nettside at King ikke får ny kontrakt.

Nordmannen kom til Everton i januar og signerte en kontrakt fram til 30. juni.

I Everton-trøya fikk King elleve kamper fordelt på kun 137 minutter. Det ble ingen scoringer. Ingen av kampene fikk han starte under ledelse av Carlo Ancelotti.

29-åringen er ikke med i Ståle Solbakkens landslagstropp i Spania på grunn av en lårskade.

Lang karriere

Everton bekrefter i samme melding at også Theo Walcott, Yannick Bolasie og Muhamed Besic forlater klubben når deres kontrakt utløper i slutten av måneden. Lånespiller Robin Olsen vil returnere til Roma.

King har blitt et respektert navn i engelsk fotball med 48 mål på 172 kamper. Størst suksess hadde han i Bournemouth med 184 kamper til sammen for klubben.

Han har også to kamper for Manchester United, hvor han startet karrieren, og han har også opphold i Blackburn, Hull og Preston på CV-en.

Flere interessenter

Kings kontrakt med Bournemouth gikk ut denne sommeren, og det var aldri aktuelt for ham å forlenge den etter at klubben rykket ned til nivå to i engelsk fotball.

Southampton og Bournemouth ønsket begge spissens signatur, men valget falt på en korttidskontrakt med Everton.

Han ble også koblet til West Ham. I fjor var Ole Gunnar Solskjær og Manchester United på banen for å sikre seg spissen, men det gikk i vasken.

King selv har ikke lagt skjul på skuffelsen over at det ikke gikk i orden. Manchester United hentet isteden Odion Ighalo den gang.

