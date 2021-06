Sky Sports: Double-favoritter avga positive virustester i Roland-Garros

ntbsport

Det franske tennisforbundet bekreftet sent onsdag kveld at to spillere i doubleturneringen, fra samme lag, er ute av turneringen. I etterkant forsvant kroatiske Pavic og Mektic ut av tablået, melder Sky Sports.

Duoen var førsteseedet i turneringen og måtte dermed bære det tyngste favorittstempelet.

Også det spanske paret Feliciano Lopez og Jaume Munar, som skulle ha møtt kroatiske Pavic og Mektic, er fjernet fra turneringsoversikten.

– Siden starten av turneringen er det blitt gjennomført 2446 tester på spillere og lag. Dette er det første tilfellet der turneringsledelsens har måttet fjerne spillere i henhold til helseprotokollen, opplyser forbundet.

