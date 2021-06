Odd-kapteinen operert – langt skadeavbrekk venter

ntbsport

Det opplyser Odd på sine nettsider torsdag.

Nå venter en lang periode med opptrening for den solide midtstopperen.

«Det er forventet at Hagen er tilbake i spill for Odd mot slutten av sesongen 2021», skriver klubben.

Odd-ledelsen har tidligere kommunisert at Hagen ikke ville være aktuell for sesonginnledningen. Nå blir altså avbrekket betydelig lenger.

I et intervju med TA nylig la ikke Hagen skjul på at skaden er smertefull.

– Det er vanskelig å se for seg at det skal bli bra, selv om man vet at det kommer til å bli det, sa Odd-kapteinen.

Han fortalte at han hadde vondt når han tråkket ned på foten.

Inngrepet som nå er gjennomført, er ifølge klubben gjort i stortåa.

