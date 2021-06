Norges VM-rival Tyrkia vant i generalprøven

ntbsport

Kampen ble spilt i Paderborn i Tyskland, og landslagssjef Senol Günes mønstret sitt sterkeste lag. Med høyt press dominerte tyrkerne kampen fullstendig og tok en fortjent seier.

Målene ble scoret i 2. omgang av spiss og kaptein Burak Yilmaz fra den franske serievinneren Lille og innbytter Cengiz Ünder fra Leicester.

Yilmaz satte inn ledermålet framspilt av Hakan Çalhanoglu med et hælspark, mens Ünder kom gjennom etter et langt utspill fra keeper Ugurcan Cakir.

Tyrkerne er i EM-gruppe med Italia, Wales og Sveits. Sistnevnte testet også EM-formen torsdag.

Sveits kjørte over Liechtenstein hjemme i St. Gallen. Mario Gavranovic sto for tre av målene, mens Christian Fassnacht scoret to.

Ukraina slo Nord-Irland 1-0 i sin nest siste kamp før EM takket være en tidlig scoring av Oleksander Zubkov hjemme i Dnipro.

Irlands landslagssjef Stephen Kenny fikk omsider oppleve en seier i sin 12. kamp i jobben, etter å ha innledet med fire uavgjorte og sju tap. 4-1-seieren over Andorra satt likevel langt inne.

Etter en trist første omgang var det Andorra som tok ledelsen ved Marc Vales, men to raske mål av Troy Parrott vendte kampen irenes vei. Jason Knight og Daryl Horgan økte i sluttminuttene.

