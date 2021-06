Fotball: Portugal mot Tyskland i EM-finalen

ntbsport

Portugal vant naboduellen med Spania i semifinalen takket være et selvmål av Jorge Cuenca ti minutter før full tid. Den kampen ble spilt i Maribor i Slovenia.

Senere torsdag kveld vant Tyskland 2-1 over Nederland i Szekesfehervar i Ungarn, ved hjelp av en skikkelig sjokkstart. Florian Witz scoret to ganger før det var spilt åtte minutter.

Midtstopper Perr Schuurs reduserte for nederlenderne midt i 2. omgang, men tyskerne var best og er klar for sin tredje strake finale i U21-EM. Mergim Berisha hadde hele tre stolpetreff for tyskerne.

Tysklands seier forhindret at de to lagene som endte foran Norge i kvalifiseringen møttes i finalen. Det norske laget endte langt bak Nederland og Portugal i kvalifiseringen, der Norge på grunn av norske innreiserestriksjoner heller ikke fikk spilt alle sine kamper.

Sluttspillet ble delt med gruppespill i mars og utslagsrunder i mai og juni. Finalen spilles i Slovenias hovedstad Ljubljana.

(©NTB)