Sørloth: – Fint å få øve på sånt

– Luxembourg gjorde det fryktelig vanskelig for oss, med 5-3-2-formasjon og alltid i balanse. Det er fint for oss å få øve på å møte et sånt lag, for vi kommer til å møte det igjen. Vi vant 1-0 og får ta med oss det, men vi må opp i innleggskvalitet og sistepasning, sa han til TV 2.

Selv spilte han i en uvant rolle der han skulle falle ned i midtbaneleddet når Norge mistet ballen.

– Det var helt greit, artig med en ny rolle. Men jeg skulle ønske at jeg og Erling hadde fått litt mer foring i boksen når vi er to der, sa han.

Sørloth er blant dem som har vært ferdig med klubbsesongen en stund, og han merket det.

– Det ble litt sjokk, for jeg har ikke hatt mange fotballøkter før samlingen. De første var tunge, men jeg kjenner at kroppen blir bedre og bedre, sa han.

Søndag er det ny kamp mot Hellas på samme arena i Málaga.

