Depay berget Nederland fra tap mot Skottland

Med de to scoringene er Lyon-spissen oppe i 25 landslagsmål for Nederland.

Skottland tok ledelsen to ganger og så helt til det 88. minutt ut til å skaffe seg en gjev skalp i EM-oppkjøringen. Da skrudde Depay inn et frispark fra rett utenfor 16-meterstreken.

– Vi skulle gjerne ha vunnet denne kampen. Det føles som dommeren tok seieren fra oss med et billig frispark, sa Skottlands landslagssjef Steve Clarke.

– Likevel kan vi glemme det, for vi gjorde en god prestasjon.

Første berøring

Innbytter Kevin Nisbet lå an til å bli matchvinner for skottene med sin første ballberøring i det 64. minutt. På en kontring kom Andy Robertson på overlapp, og LIverpool-backens perfekte innlegg fant Nisbet ved lengste stolpe. Han trengte bare å sette foten på ballen.

Skottene knep EM-omspillplassen Norge så gjerne skulle hatt da de i oktober slo et Serbia-lag som noen dager tidligere hadde slått Norge på Ullevaal. De forbereder seg til to sluttspillkamper hjemme på Hampden Park og et rivaloppgjør mot England på Wembley.

Famler

Nederland skal også spille hjemme i EM og er dessuten favoritt i Norges EM-kvalifiseringsgruppe, men famler etter formen. 0-1-målet mot skottene var flaut, da «Oranje» i forsøket på å spille seg ut ble offer for aggressivt skotsk press. Depay vendte mot eget mål og mistet ballen til Stuart Armstrong slik at Jack Hendry i det 11. minutt kunne skyte flatt i hjørnet fra 18 meter.

Seks minutter senere revansjerte Depay seg. Han slo til på volley og satte inn 1-1 da Georginio Wijnaldum nikket et innlegg fra Jurrien Timber ned til ham.

