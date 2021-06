Cuba i sjokk – OL-plassen i baseball røk

ntbsport

Med 5-6 mot Canada tirsdag har Cuba tapt sine to første gruppekamper og er uten sjanse til å gå videre. Baseball er Cubas nasjonalsport, og landet har tre OL-gull og 25 VM-gull. Laget har tatt medalje hver gang baseball har tått på OL-programmet, men det tar slutt i sommer.

– Dette gjør vondt, sa landslagssjef Armando Ferrer etter tapene for Venezuela og Canada.

– Vi vet hvilken glede vi kunne gitt et folk som har denne sporten i årene.

Cuba fikk et hardt slag ved ankomst til Florida, der kvalifiseringen gjennomføres, da stjernen Cesar Prieto hoppet av. Landets myndigheter har sendt et protestskriv til USA etter at laget hadde visumtrøbbel før kvalifiseringen og ble hånet og hetset av eksilcubanere i Florida under trening og kamp.

En rekke cubanske avhoppere er stjerner i amerikansk Major League baseball.

