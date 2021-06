Ny alvorlig kneskade for Aalesund-spiller

ntbsport

Det bekrefter sunnmørsklubben på sine nettsider tirsdag.

Spissen Agdestein mistet hele 2020-sesongen som følge av en korsbåndskade. Nå er han rammet av samme type skade igjen.

– Torbjørn har jobbet knallhardt det siste året for å komme tilbake så sterkt som mulig, og så hurtig som mulig, fra skaden han pådro seg for ett år siden, sier sportslig leder Bjørn Erik Melland.

– Han har trent for fullt med laget over lang tid, og vært en viktig bidragsyter. Det gjør så vondt for oss alle at dette skjer nå, og aller verst er det selvfølgelig for Torbjørn selv, tilføyer han.

Agdestein må nå belage seg på en ny operasjon og en lengre opptreningsperiode.

