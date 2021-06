Carlo Ancelotti gjenforenes med Martin Ødegaard som ny sjef for Real Madrid

ntbsport

Klubben bekrefter ansettelsen på sitt nettsted. Ancelotti hentes fra Everton og har fått tre års kontrakt med den spanske storklubben.

– Jeg har satt pris på min tid i Everton, men jeg har fått en uventet mulighet som jeg føler det er riktig for meg og min familie å gripe, sier Ancelotti til Evertons nettsted.

Ancelotti trente Real Madrid mellom 2013 og 2015. Det var han som ga en da 16 år år gammel Ødegaard spilletid da han byttet ut Cristiano Ronaldo med nordmannen i en kamp mot Levante i mai 2015. Like etter var Ancelotti ferdig i klubben.

I årene som Real-trener vant Ancelotti mesterligafinalen mot byrival Atlético Madrid i 2014, klubbens 10. tittel i den gjeveste europacupen.

Gjenforenes

Han fikk også med seg seier i den spanske cupen, supercupen og seier i klubb-VM. Etter 2014/15-sesongen var det slutt etter en sesong uten noen store trofeer.

Ødegaard, som har vært utleid til Arsenal denne sesongen, skal etter planen returnere til Madrid før den kommende sesongen. Hans kontrakt går ut sommeren om to år.

Ancelotti overtar etter Zinédine Zidane, som forrige uke ga seg som hovedtrener etter en tung sesong.

Italieneren har ledet Everton i to sesonger. Han avsluttet sin karriere som sjef for Liverpool-laget med 0-5-tap for Manchester City i ligaavslutningen. Everton endte på 10.-plass.

Mangler La Liga-gull

Etter å ha vunnet 14 titler som spiller har Ancelotti trent lag i alle de fem store europeiske ligaene og vunnet titler i alle de fem landene.

Ett av målene i Real Madrid blir å vinne serietittelen tilbake fra byrival Atlético og fullføre samlingen. La Liga-tittelen er nemlig den eneste han mangler, etter at han har vunnet serien i Italia (Milan i 2004), England (Chelsea i 2010), Frankrike (Paris Saint-Germain i 2013) og Tyskland (Bayern München i 2017).

Han har vunnet mesterligaen tre ganger, to med Milan og en med Real Madrid.

I hans første periode i klubben vant Real Madrid 78 av de 100 første kampene under Ancelottis ledelse. Det er rekord blant klubbens trenere.

