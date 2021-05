Regjeringen sier nei til nye karanteneunntak – varsler ny vurdering midt i juni

ntbsport

Det opplyser Kulturdepartementet i en pressemelding mandag kveld.

Regjeringen har den siste tiden gitt enkelte deler av toppidretten unntak fra bestemmelsene om at innreisekarantene må gjennomføres på hotell. Utøvere som er aktuelle for deltakelse i OL og Paralympics, samt nødvendig støtteapparat, er blant dem som er gitt tillatelse til å følge et tilpasset opplegg.

Det samme gjelder profesjonelle toppfotballspillere som til daglig spiller i norske klubber og som returnerer til Norge etter landslagsoppdrag i utlandet.

Kulturdepartementet peker på at dette dreier seg om «en begrenset og tydelig avgrensbar gruppe utøvere».

Samtidig er det kjent at flere andre deler av toppidretten har søkt om å bli omfattet av samme type karantene-tilpasning. Det gjelder blant annet den norske VM-troppen i ishockey.

Svaret fra regjeringen er at ingen nye søknader blir innfridd i denne omgang.

– Etter å ha fått flere henvendelser har regjeringen gjort en fornyet samlet vurdering, og bestemt at det ikke blir gjort ytterligere tilpasninger i innreise- og karantenebestemmelsene for idretten i denne omgang. Jeg har stor forståelse for at flere har ønsket seg tilpassede regler, men regjeringen er nødt til å se smittesituasjonen i sin helhet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

– Tiltaksnivået i toppidretten, inkludert restriksjoner knyttet til innreise- og karantenebestemmelser, vil vurderes og sees i sammenheng med innføring av trinn tre av gjenåpningsplanen, tilføyer han.

Det er ventet at regjeringen tidligst vil gå til trinn tre i gjenåpningsplanen midt i juni.

(©NTB)