Japansk tennisstjerne trakk seg Roland-Garros – åpen om personlige utfordringer

I en uttalelse fra 23-åringen, formidlet på hennes Twitter-konto, heter det også at hun tar en pause fra tennissirkuset.

Osaka, som var seedet som nummer to i Grand Slam-turneringen, annonserte for kort tid siden at hun ikke ville stille til medieintervjuer under arrangementet i Paris. Det er i strid med turneringens regler.

Søndag ble det kommunisert fra arrangøren at Osaka bøtelegges og også sto i fare for å bli utestengt.

Mandag kom 23-åringen utestengelsen i forkjøpet ved å trekke seg.

Angst

– Jeg kommer til å tilbringe litt tid vekk fra tennisbanen nå, men når tiden er inne, vil jeg veldig gjerne jobbe med touren og snakke om hvordan vi kan gjøre ting bedre for spillerne, pressen og fansen, skriver Osaka.

I uttalelsen heter det videre at Osaka tror det er «best for turneringen, de andre spillerne og min egen velvære» at hun trekker seg, slik at fokuset kan legges på tennisen som skal spilles i Frankrike.

Osaka forteller også åpent at hun har slitt med depresjon siden 2018, og at det har vært tungt. 23-åringen omtaler seg selv som introvert, og sier hun har slitt med sosial angst.

«Selv om tennispressen alltid har vært snill mot meg (og jeg vil spesielt beklage overfor alle de hyggelige journalistene jeg måtte ha såret), er jeg ikke den som snakker naturlig i offentligheten, og jeg får store bølger med angst før jeg snakker med verdenspressen», skriver Osaka.

Stor profil

Den japanske stjernen forteller at hun allerede har følt seg sårbar og engstelig i Paris, og at hun derfor prioriterer egen helse.

Tennisstjernen opplyser også at hun har beklaget beslutningen om å trekke seg overfor arrangøren i den franske hovedstaden.

Den japanske verdenstoeren har fire Grand Slam-titler på merittlista. Hun er også den kvinnelige utøver som tjener mest på sin idrett.

