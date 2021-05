Copa America flyttet til Brasil

ntbsport

Sør-Amerikas største fotballturnering er flyttet fra Colombia på grunn av uroen i landet og fra medarrangøren Argentina på grunn av stort smittetrykk i landet.

Turneringen som spilles fra 13. juni til 10. juli vil nå bli spilt i Brasil.

Brasil var sist vert for Copa America i 2019. Conmebol vil komme med spillesteder og datoer for kampene i løpet av mandag.

Copa America skulle vært spilt forrige sommer, men ble flyttet ett år fram i tid på grunn av koronapandemien.

Brasil er en av nasjonene i verden som er blitt hardest rammet av pandemien med over 460.000 døde så langt og over 16,5 millioner personer er registrert smittet.

Det var første gang at turneringen skulle deles mellom to land. For ti dager siden ble Colombia fratatt arrangementet etter omfattende uroligheter i landet.

Søndag ble Argentina fratatt turneringen etter over 77.000 dødsfall på grunn av koronaviruset og nærmere 3,8 millioner smittede.

(©NTB)