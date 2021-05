Casper Ruud videre til andre runde av Roland-Garros etter sliteseier

ntbsport

På grusen i Paris innfridde Ruud forventningene, men ikke uten kamp fra hjemmehåpet Paire. Franskmannen åpnet glitrende og vant det første settet, men derfra og ut handlet det meste om nordmannen.

Ruud vant tre sett på rad etter den svake starten, der det siste og avgjørende ble et tiebreak. Kampen var over etter litt over tre timers spill. Da var Paire nærmest i tårer, etter å ha blitt heiet fram av hjemmefansen i samtlige minutter.

I andre runde møter Ruud vinneren av Kamil Majchrzak og Arthur Cazaux. Den kampen spilles tirsdag.

Snudde fullstendig

I strålende solskinn og med over 25 grader i lufta tok Ruud føringen fra første servegame. Han beholdt egen serve og brøt umiddelbart Paire til 2-0, før han beholdt egen serve til 3-0.

Så skrudde franskmannen om og vant tre game på rad, inkludert et hvor han brøt Ruud, slik at det sto 3-3. Spillerne holdt så egen serve til 5-4 til Ruud, før nordmannen hadde to settballer, på serven til Paire. De klarte han ikke ta vare på, og skulle vise seg å bli skjebnesvangert.

Paire holdt egen serve til 5-5 og brøt Ruud til 6-5, før franskmannen holdt egen serve til 7-5 og settseier. Dermed tok Paire første stikk i kampen.

Ruud-klasse i sett to

Paire fortsatte der han slapp - med å bryte Ruud. Umiddelbart i det andre settet gikk Paire opp til 1-0 på Ruuds serve, men nordmannen viste styrke da han med en gang brøt tilbake til 1-1.

Ruud viste muskler og klasse da han brøt til 4-2, og brøt like greit til 6-2 og settseier noen minutter senere. Dermed sto det 1-1.

Ga opp?

Da så det ut som om noe av lufta hadde gått ut av ballongen til Paire. Ruud brøt Paire på franskmannens første serve i det tredje settet til 2-0, etter at han holdt egen i det første gamet.

Også Paires andre serve ble brutt av Ruud, som vant det tredje settet meget komfortabelt 6-1 og gikk opp i ledelsen 2-1 i sett.

Misbrukt breakmulighet og seier

Det sto 3-2 til Paire i det fjerde settet da franskmannen fikk tre breakmuligheter på serven til Ruud, men misbrukte alle. Spillerne holdt så egen serve fram til 6-6, noe som gjorde at det ble tiebreak.

Der var Ruud råsterk og vant 7-4 og kampen 5-7, 6-2, 6-1, 7-6.

Seieren var Snarøya-guttens tredje på rad over franske Paire, som er ranket som nummer 40 i verden.

Foran oppgjøret mandag var Ruud storfavoritt på oddsen mor franske Paire. Satte man 100 kroner på norsk seier, fikk man igjen skarve fem kroner. På Paire? 100 kroner hadde gitt 1200 kroners gevinst ved fransk seier.

I fjor kom Ruud til fjerde runde i storturneringen, der han tapte for Dominic Thiem. Østerrikeren ble på overraskende vis slått ut av turneringen i første runde søndag.

