Guardiola: – Jeg valgte laget jeg trodde ville være best

N'Golo Kanté dominerte midtbanen for Chelsea, mens Fernandinho kom inn først den siste snaue halvtimen. Rodri ble sittende på benken.

– Jeg tok ut laget jeg trodde ville være det beste, sa Guardiola til BT Sport.

– Det var en tett kamp. Vi slet med å bryte gjennom i første omgang, men etter pause var vi mye bedre. I den omgangen hadde de bare en kontring ved (Christian) Pulisic. Chelsea er et godt lag, men vi matchet dem perfekt. Vi hadde fortjent et mål, men vi fikk det ikke.

Hans lag jaget fire titler, men måtte nøye seg med to (Premier League og ligacupen) etter at Chelsea ble for sterk både i FA-cupens semifinale og mesterligaens finale.

– Det er ikke lett mot et lag med så god defensiv struktur som Chelsea. Det var vår første mesterligafinale, og vi spilte bra. Vi viste mot, særlig i 2. omgang. Spillerne ga alt, og jeg vil gratulere dem med en eksepsjonell sesong, sa han.

– Jeg håper vi kommer tilbake til finalen en dag.

