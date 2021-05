Norge med historisk dobbeltseier i skyte-EM

ntbsport

Med 461 poeng tok Hegg et klart gull. Kisen-skytteren var i føringen gjennom hele finalen og slo lagkameraten Henrik Larsen med 1,1 poeng.

Norge hadde inntil lørdag aldri vunnet EM-gull eller -sølv i 50 meter helmatch. For to år siden tok Hegg bronse. Det var derfor ikke så rart at den norske jubelen var ekstra høylytt i skytehallen i Osijek.

Simen Claussen ble nummer sju med 405,1 poeng. Norges tre finalister var de samme som tok seg til EM-finalen i 2019.

Tidligere på dagen satte Larsen norsk rekord med 1186 poeng da han vant kvalifiseringen. To poeng bak ham fulgte Hegg på 2.-plass, mens Claussen skjøt til 1179 poeng og ble nummer fem. Den samlede poengsummen på 3549 poeng var verdensrekord for lag.

