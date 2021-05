Blummenfelts seiersrekke stoppet i Italia

ntbsport

Blummenfelt vant årets første VM-runde i Yokohama i Japan for to uker siden, mens han forrige helg vant verdenscupkonkurransen (nivået under VM-runder) i Lisboa i Portugal.

Blummenfelt ble beste nordmann i Arzachena lørdag, mens Casper Stornes ble nummer 14. I kvinneklassen ble Solveig Løvseth nummer 12, Lotte Miller 14 og Stine Dale 28.

Det ble likevel norske seirer i triathlon lørdag. Sebastian Wernersen fra Tønsberg vant mennenes konkurranse under europacupen i Olsztyn i Polen, mens Vetle Thorn fra Bergen vant juniorklassen.

