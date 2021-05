Start-spiller i forlenget karantene etter smitte i familien

ntbsport

Nederlenderen har som resten av Start-laget vært i karantene den siste tiden. Det måtte til etter at en av klubbens spillere hadde vært i nærkontakt med en koronasmittet person.

Spillerne var fredag tilbake på feltet, men El Makrini må forlenge avbrekket fra fellestreninger og spill. Et av barna hans er smittet etter et skoleutbrudd.

– Det er veldig merkelig. Alle føler seg friske, men datteren min testet positivt. Heldigvis føler hun seg frisk, og jeg har tatt en ny test i dag for å sørge for at jeg på fortest mulig måte kan komme meg ut av karantene, sier El Makrini til Starts nettsted.

33-åringen må sitte i karantene i minst sju dager før han kan teste seg på nytt. Det betyr at han mister Starts 1.-divisjonskamper mot Aalesund (hjemme) søndag og Ranheim (borte) i neste uke.

– Jeg går glipp av to veldig viktige kamper, og det føles veldig vondt. Jeg liker ikke å sitte på sidelinjen, sier han.

