Vålerenga kvittet seg med Molde-marerittet

ntbsport

To nyuttatte landslagsspillere kom i sentrum da Vålerenga gikk opp til 3-2 med ni minutter igjen å spille. Moldes midtstopper Stian Gregersen dummet seg ut med svakt forsvarsspill, og landslagskollega Aron Dønnum fikk to sjanser før den satt i nota.

– Dette var en bra kamp mellom to gode lag. Jeg er veldig fornøyd med tre poeng. Dette kjennes bra ut. I utgangspunktet ville vi ha vært fornøyd med ett poeng her oppe, sa målscorer Dønnum til Discovery.

Det var sterkt gjort av Vålerenga, som klarte å snu det til sin fordel etter at Moldes Kristoffer Haugen gjorde sitt andre for dagen da det ble 2-1 til hjemmelaget knappe to minutter ut i 2. omgang.

– Tungt. Selv om vi ikke spilte opp mot vårt beste i dag, så er dette en kamp vi ikke skal tape, sa Moldes tomålsscorer Haugen til Discovery.

Vålerenga sjokkåpnet med å ta ledelsen ved Christian Borchgrevink bare to minutter ut i 1. omgang.

Både Molde og Vålerenga har spilt fem kamper. Molde er på 3.-plass med ti poeng, mens Vålerenga er nummer seks med ni poeng. Molde har tre poeng opp til serieleder Bodø/Glimt.

Sist gang Vålerenga slo MFK i Molde, var i 2010. Da endte de på 2.-plass bak Rosenborg i serien.

I de siste fem sesongene har de tapt stort hver gang de har besøkt byen i Romsdal. Denne gangen ble det en god fotballkamp mellom to gode lag som trolig vil kjempe i toppen av tabellen sesongen ut.

Tidlig mål

Bare to minutter var spilt da Vålerengas egenproduserte høyreback Christian Dahle Borchgrevink satte inn 1-0. Aron Dønnum lekte seg litt på høyrekanten før han fikk slått ballen inn i feltet. Der ventet Amor Layouni, og han smelte til.

Ballen ble klarert ut igjen, og returen blir satt inn av Borchgrevink. Ballen snek seg nærmest inn ved stolperota etter et skudd med yttersiden av høyrefoten.

1-1-scoringen kom seks minutter før pause. En strålende og presis langpasning i bakrom fra Eirik Hestad traff Kristoffer Haugen, og venstrebacken fikk kastet seg foran oppasseren og plasserte ballen i det lengste hjørnet utenfor rekkevidden til Vålerengas keeper Kristoffer Klaesson.

Raskt mål igjen

Mens det var Vålerenga som sjokkåpnet i 1. omgang, var det Molde som gjorde det samme i 2. omgang. Knappe to minutter var spilt sa Kristoffer Haugen scoret sitt andre for kvelden. Corneren til Magnus Wolff Eikrem traff hodet Haugen, og backens treffsikkerhet ordnet 2-1 til hjemmelaget.

Vålerenga ga seg ikke, og etter 62 minutters ble det 2-2 etter mye hodespill inne i Moldes 16 meter. Først var det en Molde-klarering med hodet etter en corner, og den klareringen havnet hos Jonatan Tollås Nation. Han headet til Amor Layouni, og svensk-tunisieren satte den inn med et nytt hodestøt.

3-2-scoringen til Dønnum ble kampens siste. Dønnum har scorer tre mål på fem kamper.

(©NTB)